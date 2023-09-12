منظمات دولية: حصيلة قتلى فيضانات ليبيا "ضخمة"

قال المسؤول في المنظمة، طارق رمضان، للصحافيين في جنيف في اتصال عبر الفيديو من تونس "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف.. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات بأن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن".

يتوقّع بأن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل تقارير عن آلاف المفقودين، وفق ما حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء.

وقال المسؤول في المنظمة، طارق رمضان، للصحافيين في جنيف في اتصال عبر الفيديو من تونس "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف.. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات بأن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن".

ولقي أكثر من ألفي شخص مصارعهم وفقا للحصيلة الأخيرة منذ مساء أمس الإثنين، فيما فقد آلاف آخرون من جراء الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شمال شرق ليبيا، في أعقاب عاصفة أطلق عليها اسم "دانيال" قادمة من البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "عدد الضحايا الذين سقطوا في الفيضانات بمدينة درنة، ارتفع إلى أكثر من ألفي قتيل، في حين أن المفقودين يقدرون بالآلاف".

وأشار إلى أن الفيضانات جرفت أحياء بأكملها في درنة، التي أعلنتها الحكومة "منطقة منكوبة".