30 قتيلا من الدعم السريع باشتباكات مع الجيش السوداني

قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، بثت عبر تسجيل صوتي، إن قوات الجيش تمكنت، أمس الأربعاء، من صد هجوم لقوات الدعم السريع، جنوب الخرطوم، وكبدتها خسائر كبيرة بينها مقتل 30 من عناصرها.

قتل 30 مسلحا من قوات الدعم السريع، في اشتباكات جنوب العاصمة السودانية في الخرطوم، بحسب بيان للجيش السوداني، اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، بثت عبر تسجيل صوتي، إن قوات الجيش تمكنت، أمس الأربعاء، من صد هجوم لقوات الدعم السريع، جنوب الخرطوم، وكبدتها خسائر كبيرة بينها مقتل 30 من عناصرها.

وأضاف عبد الله في التسجيل الصوتي، أن قوات الدعم السريع هاجمت مقر الفرقة 16مشاة في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، مؤكدا أن قوات الجيش السوداني، كبدت خسائر في الأرواح والمعدات.

وفي المقابل، أوضحت قوات الدعم السريع في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الجيش السوداني قصف بالطيران عدة مواقع بمدينة نيالا، موضحا أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 40 شخصا، بينهم نساء وأطفال.

وذكر بيان قوات الدعم السريع، أن الجيش السوداني استهدف السوق العام وسوق الملجأ ومحطة حافلات وعدة أحياء سكنية بمدينة نيالا، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وتعد مدينة نيالا من أكثر المدن التي تتركز بها المعارك في إقليم دارفور في غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان، البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة.

وتدور معارك عنيفة بين الطرفين منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي بالخرطوم ومدن أخرى، أدت لسقوط أكثر من 4 آلاف قتيل وتشريد ما يفوق الـ 4 ملايين آخرين، فضلاً عن خسائر البنية التحتية والمرافق والاقتصادية.