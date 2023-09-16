السجن ستة أشهر للمعارض المصري هشام قاسم

القرار بالسجن يمنعه فعليًا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع، حسبما أفاد محاميه.

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، السبت، حكمًا بالسجن ستة أشهر في حق الناشر، هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر المعارض، وهو ما يمنعه فعليًا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع، حسبما أفاد محاميه.

وحُكم على هشام قاسم (64 عامًا) "بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)" بتهمة "سب وقذف" وزير سابق و"بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة" ضباط وأمناء شرطة، وفق ما كتبت على منصة "إكس" جميلة اسماعيل، إحدى كوادر التيار الحر.

وكان محامي المعارض المصري البارز هشام قاسم، قد أفاد، مطلع الشهر الجاري، بإن موكله بدأ إضرابًا عن الطعام في أثناء محاكمته بتهم السب والقذف والتعدي اللفظي.