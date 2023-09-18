بايدن يعرض على ملك المغرب تقديم المساعدات عقب الزلزال

أعرب بايدن عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة والدعم الضروريين للمملكة، بناء على احتياجات محددة من طرف السلطات المغربية كما هي مدرجة في إطار مخطط العمل متعدد الجوانب الذي اعتمدته المملكة لمواجهة هذه المأساة.

أبدى الرئيس الأميركي، جو بايدن، استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم الضروري للمغرب إثر الزلزال، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع العاهل المغربي، محمد السادس، الإثنين.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الطرفين "استعرضا المساعدة الأميركية لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكوارث، بما في ذلك مليون دولار مخصصة لأنشطة الإغاثة، وناقشا استعداد الولايات المتحدة لمساعدة البلاد من أجل تعافي المناطق المتضررة".

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء المغربية إن بايدن في اتصاله "أشاد بسرعة ونجاعة إدارة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية الكبرى وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية".

وأعرب بايدن عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة والدعم الضروريين للمملكة، بناء على احتياجات محددة من طرف السلطات المغربية كما هي مدرجة في إطار مخطط العمل متعدد الجوانب الذي اعتمدته المملكة لمواجهة هذه المأساة؛ بحسب وكالة الأنباء المغربية.

مما يذكر أن زلزالا ضرب المغرب مساء 8 أيلول/ سبتمبر الجاري بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وطال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت تماما، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.