الأمم المتحدة: وفاة 1200 طفل في مخيمات اللاجئين السودانيين منذ أيار

توفي نحو 1200 طفل من جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ أيار/ مايو الماضي، وسط تحذيرات من الموت الذي يتهدد عشرات الآلاف الآخرين من الأطفال بحلول نهاية العام الجاري، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، آلن مينا، إن "أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 أيار/ مايو و14 أيلول/ سبتمبر. ويعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد".

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