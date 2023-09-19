الحوثيون يعودون إلى اليمن بعد محادثات في السعودية.. دون أي تقدم

هذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين منذ باشرت السعودية في آذار/مارس 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المدعومة من إيران بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.

عاد وفد للمتمردين الحوثيين الثلاثاء إلى صنعاء بعد محادثات في السعودية، دون إعلان أي تقدم مع المملكة التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن.

وكانت السعودية قد أكّدت في وقت متأخر مساء الخميس أنها تستضيف وفدا حوثيا لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب.

وقالت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للمتمردين إن الوفد "عاد إلى العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، بعد 5 أيام من المفاوضات التي أجراها مع الطرف السعودي في الرياض".

ولم يصدر أي إعلان من السعودية حول مغادرة الحوثيين.

هذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين منذ باشرت السعودية في آذار/مارس 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المدعومة من إيران بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي خمسة أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء للبحث في عملية السلام.

مما يذكر أن اليمن غارق في حرب على السلطة بين الحوثيين والحكومة منذ منتصف العام 2014، تسبّبت بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيلها في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

لكن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال تتفاقم، مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.