السودان: معارك محتدمة بالخرطوم وتحذيرات أممية من مجاعة

قصفت قوات الجيش بالمدفعية مواقع للدعم السريع في حي الرياض والمدينة الرياضية جنوبي الخرطوم. وشنت قوات الدعم السريع من مواقعها شرقي الخرطوم قصفا مدفعيا، استهدف معسكرات الجيش في العاصمة والقيادة العامة.

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، القصف المدفعي والصاروخي من مواقع تمركزهما في مدن الخرطوم الثلاث، في حين حذر مسؤول أممي من شبح مجاعة يهدد البلاد.

وقصفت قوات الجيش بالمدفعية مواقع للدعم السريع في حي الرياض والمدينة الرياضية جنوبي الخرطوم.

وشنت قوات الدعم السريع من مواقعها شرقي الخرطوم قصفا مدفعيا، استهدف معسكرات الجيش في العاصمة والقيادة العامة.

يأتي ذلك، فيما استأنفت الحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو، قصفها لمدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان بعد توقف دام أسابيع.

وقصفت الحركة الشعبية بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا المدينة من جهتي الشرق والشمال.

وفي ولاية جنوب دارفور، لقي نحو 80 شخصا لقوا مصارعهم خلال الأيام الثلاثة الماضية في النزاع القبلي بين قبيلتي البني هلبة والسلامات بالقرب من مدينة برام.

يشار إلى أن النزاع بين القبيلتين تجدد أكثر من مرة وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وفي شأن متصل، حذر مسؤول أممي من أن شبح المجاعة يهدد أكثر من 6 ملايين شخص.

وقال نائب رئيس المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان إن الوضع العام في البلاد كارثي.

وأفادت مصادر طبية سودانية بوفاة 18 شخصا وإصابة 265 بالكوليرا في ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، في حين حذر مسعفون من تفشي الكوليرا وحمى الضنك في أنحاء البلاد مع بدء هطول الأمطار الموسمية وتأثيرات الحرب على النظام الصحي هناك.

وأشارت رابطة الأطباء السودانية إلى تسجيل 3398 إصابة بحمى الضنك في ولايات القضارف والبحر الأحمر وشمال كردفان والخرطوم في الفترة من منتصف نيسان/أبريل الماضي، وحتى منتصف أيلول/سبتمبر الحالي.

وفي وقت تعاني فيه جهود الإغاثة الدولية في السودان من قلة التمويل، دفعت الحرب أكثر من 4.2 ملايين إلى الفرار من منازلهم، وعبر نحو 1.2 مليون إلى دول الجوار.

وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 1200 طفل توفوا بسبب الاشتباه في إصابتهم بالحصبة وسوء التغذية في مخيمات نازحين بولاية النيل الأبيض، في حين تشكل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا خطرا في كل أنحاء البلاد.