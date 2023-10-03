مسؤول عراقي: المحادثات مستمرة لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب التركي

بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن عمليات ضح النفط الخام من العراق عبر خط أنابيب يمر من تركيا ستستأنف خلال الأسبوع الجاري، مسؤول عراقي يقول إن المحادثات مع أنقرة بهذا الشأن "لا تزال مستمرة".

قال مسؤول نفطي عراقي، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي بواسطة خط أنابيب يمر عبر تركيا "لا تزال مستمرة"، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول العراقي دون أن تسمه، "نظرا لحساسية الموضوع"، قوله: "سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة"، تجاه القضايا العالقة.

وكان وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، قد قال أمس، الإثنين، إن تركيا ستستأنف تشغيل خط الأنابيب الأسبوع الجاري، وذلك خلال حديثه أمام لجنة في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك).

وكانت أنقرة قد أوقفت ضخ النفط عبر الخط الذي يصدر النفط من شمال العراق قبل نحو ستة أشهر، بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية يأمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط، بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا لاحقا أعمال صيانة بخط الأنابيب الذي يمر منه نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية. واتفقت بغداد وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ، بينما ما زالتا تخوضان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.

وقال المسؤول العراقي: "لا نزال في محادثات جارية، والتنبؤ بموعد استئناف ضخ النفط يعتمد على مدى إيجابية النتائج بشأن القضايا الشائكة... وأيضا إن كانت تركيا مستعدة للتوقف عن مطالباتها وسمحت باستئناف صادرات النفط دون شروط مسبقة".

وقالت مصادر مطلعة، تحدثت لـ"رويترز"، إن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد يزور بغداد في تشرين الأول/ أكتوبر لتسوية المسألة. وفي نيسان/ أبريل الماضي، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ قرار التحكيم الذي أصدرته غرفة التجارة الدولية.

وذكرت المصادر أن أنقرة تسعى إلى وقف هذه الدعوى المقامة بالولايات المتحدة، وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه القضية أحد أسباب تأجيل زيارة إردوغان التي كانت مقررة في آب/ أغسطس الماضي إلى العراق.