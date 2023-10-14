مظاهرات حاشدة في عدة دول تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

في عمان، شارك أكثر من 20 ألف شخص، وفق تقدير مصادر أمنية في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير.

تظاهر الآلاف الجمعة في بلدان عربية وفي إيران وباكستان وأفغانستان بتظاهرات دعما للفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وسط بغداد، غصّت ساحة التحرير بآلاف المتظاهرين. وردّد المشاركون هتافات "كلا كلا للاحتلال" و"كلا كلا أميركا" و"كلا كلا إسرائيل".

كما رُسم علم إسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون. ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية والفلسطينية.

وقال أبو كيان أحد منظمي التحرك والمنتمي إلى التيار الصدري، إن "التظاهرة هي شجب واستنكار لما يحصل في فلسطين المحتلة، ما يحدث من سفك دماء وانتهاك حقوق".

من اليمن (Gettyimages)

وأطلقت حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ بدء العملية بينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش الإسرائيلي، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الأسرى الذين ثبت أنهم محتجزون حوالي 120.

وفي غزة، استشهد 1900 فلسطيني بينهم 614 طفلا وجرح أكثر 7 آلاف جراء العدوان الإسرائيلي المكثف، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

في شمال البحرين، هتف مئات المصلّين داخل مسجد الدراز ضد إسرائيل وأميركا قبيل صلاة الجمعة. ثم شاركوا في مسيرة احتجاجية مع مئات ارتدى معظمهم الكندورة التقليدية ووضع بعضهم كوفيات فلسطينية على أكتافهم أو رؤوسهم.

في وسط المنامة، شارك أكثر من مئة بحريني في تظاهرة أخرى. وحمل كثرٌ صور ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ولافتات كتبوا عليها شعارات داعمة للفلسطينيين ومندّدة بالتطبيع. وهتفوا بالقول "الشعب يريد إسقاط التطبيع".

من لبنان (Gettyimages)

في الدوحة، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، نُظمت وقفة تضامنية بعد صلاة الجمعة دعمًا للفلسطينيين، وفق وسائل إعلام محلية. وحمل الحشد أعلام فلسطين وهتفوا بالقول "بالروح بالدم نفديك يا الأقصى".

أما في اليمن، فقد تظاهر الآلاف في مدن عدة. وسارت جماهير غفيرة في شوارع مدن كبيرة خاضعة لسيطرة الحوثيين أبرزها صنعاء وصعدة والحديدة. وحملت الحشود خلال المسيرات أعلامًا فلسطينية عملاقة ولافتات تدعو إلى مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية.

في لبنان، شارك نحو ألف شخص في تظاهرة دعا إليها "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، حاملين الأعلام الفلسطينية ورايات الحزب، ولافتات كُتب عليها "لبيك يا غزة".

وأكّد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، خلال التظاهرة جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين.

من إيران (Gettyimages)

في القاهرة، أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات المتظاهرين يرددون هتافات تضامن مع غزة في الجامع الأزهر. وكانت جامعة الأزهر قد اعتبرت في بيان الخميس أن على الحكومات العربية والإسلامية أن تتخذ "موقفا موحدا في وجه الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم للكيان الصهيوني".

وفي غضون ذلك، تظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمان ومدن أخرى عقب صلاة الجمعة تضامنا مع قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية. في عمان، شارك أكثر من 20 ألف شخص، وفق تقدير مصادر أمنية في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير.

في الأثناء، في مسجد وسط الرياض حيث تمنع السلطات التظاهرات، شاهد صحافي في "فرانس برس" عناصر من الشرطة وهم يقيّدون يدي مصلٍّ هتف خلال صلاة الجمعة متوجها إلى الإمام "تكلّم عن فلسطين، غزة تحت القصف!".

وأجابه الإمام "هذا المنبر ليس للسياسة"، فيما أوقف ثلاثة عناصر شرطة الرجل.

من البحرين (Gettyimages)

وجرى نشر سيارات شرطة أمام مساجد أخرى في المدينة.

وفي الجزائر، تظاهر نحو ألفي شخص كذلك تضامنا مع الفلسطينيين، مرتدين الكوفيات.

وفي تونس، تظاهر كذلك نحو ألف شخص تعبيرا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

في الوقت نفسه، نزل الآلاف إلى الشوارع في طهران ومدن إيرانية أخرى دعما لقطاع غزة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وأعلام إيران وحزب الله.

وتظاهر الآلاف في باكستان بعد صلاة الجمعة احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وفي أفغانستان، شارك مئات الأشخاص أيضًا في تظاهرات داعمة للفلسطينيين في العاصمة كابُل وفي جلال آباد في الشرق نُظّمت بمبادرة من سلطات طالبان.

في فرنسا، أوعز وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بحظر "التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".