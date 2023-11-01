الأردن يقرر استدعاء سفيره من إسرائيل "فورا"

الأدرن تحتج على "الحرب المستعرة التي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتقرر استدعاء سفيرها من إسرائيل "فورا"، وتؤكد أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة".

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان صدر عنها اليوم، الأربعاء، أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، قرر استدعاء سفير المملكة من إسرائيل "فورا" احتجاجا على "الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة".

وقال البيان "قرر وزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم (الأربعاء)، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فورًا، تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة".

وأضاف البيان أن "الصفدي وجه الدائرة المعنية في وزارة الخارجية بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقًا".

قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi، اليوم، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، ووجه الصفدي الدائرة المعنية في #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً، تعبيراً… pic.twitter.com/67avBpelgZ — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 1, 2023

وشدد الصفدي على أن الحرب الإسرائيلية على غزة "تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

ووفق البيان فإن "الصفدي بيّن أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".