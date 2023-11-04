"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف قاعدة عسكرية أميركية جنوب الحسكة السورية

جاء ذلك في بيان صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

استهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق"، صباح اليوم السبت، قاعدة عسكرية أميركية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بالصواريخ، و"قد تمت إصابتها بشكل مباشر".

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وجاء ذلك في بيان صدر عن المقاومة الإسلامية في العراق، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات على استهداف قواعد للقوات الأميركية في سورية والعراق بصواريخ وطائرات مسيّرة؛ وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن تبنيها لاثنتين من الهجمات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي سورية، استهدفت قاعدتا "خراب جير" في الحسكة و"حقل العمر النفطي" في دير الزور بصواريخ أرض – أرض، وقد أعلنت المقاومة الإسلامية مسؤوليتها عن استهداف الأولى.

وفي العراق، استهدفت قاعدة "الحرير" في الشمال بطائرتين مسيّرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر؛ وفقا لما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق.

وأفيد بأن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر بالأرواح؛ فيما عززت القوات الأميركية تدابيرها الأمنية بالقواعد.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي في منطقة "التنف" جنوب شرقي سورية، ومنطقتي "المالكية" و"الشدادي" بمحافظة الحسكة، وحقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في دير الزور، بطائرات مسلحة مسيّرة وبأسلحة "أرض ـ أرض".

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الموالية لإيران وحزب الله تشن هجمات صاروخية وعبر مسيرات مسلحة على القواعد الأميركية شرقي نهر الفرات.