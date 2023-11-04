أخبار عربية ودولية | أخبار الوطن العربي
04/11/2023 - 17:17

وزير خارجية الأردن لبلينكن: نرفض توصيف الحرب دفاعا عن النفس.. جرائم الحرب يجب أن تتوقف فورا

وزير خارجية الأردن لبلينكن: نرفض توصيف الحرب دفاعا عن النفس.. جرائم الحرب يجب أن تتوقف فورا

من لقاء وزراء الخارجية العرب مع بلينكن

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي بمشاركة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية عرب في عمان، إنه "نرفض توصيف الحرب على قطاع غزة بأنها دفاعا عن النفس، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب".

يتبع...

الحرب على غزة غزة الآن غزة مباشر أميركا أنتوني بلينكن الأردن إسرائيل مصر قطر الإمارات

التعليقات