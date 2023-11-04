وزير خارجية الأردن لبلينكن: نرفض توصيف الحرب دفاعا عن النفس.. جرائم الحرب يجب أن تتوقف فورا

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي بمشاركة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية عرب في عمان، إنه "نرفض توصيف الحرب على قطاع غزة بأنها دفاعا عن النفس، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب".

يتبع...