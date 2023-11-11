قمة عربية إسلامية مشتركة "لمناقشة" الحرب على غزة

الخارجية السعودية في بيان صحفي: "يأتي ذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة واستشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود".

قالت وزارة الخارجية السعودية، إنه تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

وبحسب الخارجية السعودية في بيان صحفي، "يأتي ذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ واستشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".