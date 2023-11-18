حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيّرة قتالية إسرائيلية بصاروخ أرض - جو

أعلن حزب الله، فجر اليوم السبت، استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "هيرمز 450"، بصاروخ أرض - جو، فوق منطقة "أصبع الجليل".

وكان قد أوضح في بيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الإسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".‏ ‏

وكان قد سبق ذلك، إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخ أرض - جو أطلق من لبنان نحو طائرة مسيرة له، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في صفد والجليل الأعلى بعد منتصف ليل الجمعة - السبت.

وخلال نهار يوم الجمعة، تبادلت قوات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق النار، حيث يستهدف حزب الله مواقع إسرائيلية عسكرية، فيما يعمد الجيش الإسرائيلي إلى قصف مواقع جنوبيّ لبنان، بينما تم إغلاق شوارع في شماليّ البلاد في الجليل الأعلى بالتزامن مع ذلك.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، منذ صباح أمس الجمعة، أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، جنوب لبنان.