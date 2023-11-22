في عريضة مشتركة... شخصيات مغربية تطالب بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

شخصيات مغربية تشمل مسؤولين سابقين وأكاديميين وفنانين، توقع على عريض مشتركة تطالب بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، ويصدرون بيانا يشددون فيه على ضرورة "نصرة الشعب الفلسطيني".

طالب وزراء سابقون وعلماء ومثقفون بالمغرب، اليوم الأربعاء، إلغاء بلادهم اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل "نصرة للشعب الفلسطيني"، وذلك في بيان صدر عقب توقيع شخصيات مغربية عريضة تدعو لإلغاء التطبيع.

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ووقع على العريضة وزراء سابقون وفنانون وأكاديميون ونقابيون وإعلاميون، منهم وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، ووزيرة الأسرة السابقة، حملية المصلي، ووزير التعليم العالي السابق، لحسن الداودني.

كما وقع على العريضة حقوقيون وكتاب بارزون، منهم خالد السفياني وخناثة بنونة، وعلماء مثل أحمد الريسوني وأحمد كافي. وأوضح البيان أن "التطبيع لا يزيد إسرائيل إلا تعنتا وغطرسة وإمعانا في القتل والتهجير والإجرام".

وطالب الموقعون على العريضة الدولة المغربية بـ"الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي، والسحب النهائي لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب". وأدانت العريضة حرب "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد تعليقها عام 2000. وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية "إعلانا مشتركا" بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أميركي للعاصمة الرباط.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء.