قتلى وجرحى بغارات أميركية على موقعين عسكريين بالعراق

أعلن الجيش الأميركي أنه استهدف منشأتين في العراق لمن قال إنهم "مسلحون مدعومون من قبل إيران"، ردا على الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأميركية في كل من سورية والعراق خلال الأسابيع الماضية.

قتل خمسة عناصر على الأقل من مجموعة موالية لإيران فجر اليوم الأربعاء، في ضربات أميركية استهدفت موقعين جنوب العاصمة العراقية بغداد على ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.

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وأفاد مصدر أمني حكومي طالبا عدم الكشف عن اسمه بـ "مقتل خمسة من عناصر حزب الله بقصف جوي في منطقة جرف الصخر". وأكد مسؤول في الحشد الشعبي الموالي لإيران الحصيلة نفسها.، فيما خلف القصف إصابات بصفوف القوات المسلحة الموالية لإيران.

أعلن الجيش الأميركي أنه استهدف منشأتين في العراق لمن قال إنهم "مسلحون مدعومون من قبل إيران"، ردا على الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأميركية في كل من سورية والعراق خلال الأسابيع الماضية.

وقال الجيش الأميركي في بيان إن الغارة التي شنها في ساعات متأخرة من الليل استهدفت منشأتين في العراق وإن الضربات "كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أميركي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته، قوله إن الغارة التي شنتها الطائرات المقاتلة استهدفت ودمرت مركزا لعمليات كتائب حزب الله العراقية ومركزا للقيادة والسيطرة تابعا لها بالقرب من الأنبار وجرف الصقر جنوبي بغداد. وكتائب حزب الله العراقية هي فصيل مسلح قوي له علاقات وثيقة مع إيران.

وكان مسؤولون أميركيون ذكروا، أمس الثلاثاء، أن قوات أميركية تعرضت لهجوم في قاعدة غربي بغداد وإن طائرة حربية أميركية ردت دفاعا عن النفس وقتلت عددا من "المسلحين المدعومين من إيران" على حد تعبيرهم.

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لهجوم بصاروخ باليستي قريب المدى مما أوقع 8 إصابات وأضرارا طفيفة في البنية التحتية.

وكانت جماعة مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت مسؤولية عن العديد من الهجمات التي استهدفت القواعد الأميركية في كل من سورية والعراق.