نصرالله يلتقي بالحيّة وحمدان "للتأكيد على أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق لتحقيق الانتصار"

بيان صدر عن حزب الله: "جرى استعراض الأحداث الأخيرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وتم تقييم ‏المواقف والتطورات ‏والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة وخصوصا في قطاع غزة".

التقى الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، صباح اليوم الأربعاء، بنائب ‏رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحيّة، والقيادي في الحركة، أسامة حمدان.

وجاء في بيان صدر عن حزب الله أنه "جرى استعراض الأحداث الأخيرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وتم تقييم ‏المواقف والتطورات ‏والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة وخصوصا في قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق ‏الانتصار الموعود إن شاء الله تعالى".‏

ويُذكر أن يوم أمس الثلاثاء، استشهد 8 أشخاص في لبنان، بينهم صحافيان ومدنيان، في قصف إسرائيلي لمنطقة مثلث طير حرفا-الجبين وبلدة كفركلا والشعيتية جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله عن استهداف أهداف ومواقع إسرائيلية على طول المناطق الحدودية جنوبي لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزّة في 7 تشرين الأول، افتتح حزب الله في جنوب لبنان ما أسماها "جبهة تضامن" في استهداف مواقع إسرائيلية فيما يرد طيران الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقع يدّعي أنها لحزب الله وفي مرات عديدة يستهدف منازل المدنيين في أطراف عدة بلدات جنوب لبنان ما يخلف شهداء وجرحى.