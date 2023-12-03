أمير قطر وماكرون يبحثان عودة التهدئة ووقف دائم للحرب على غزة

أكد أمير قطر لماكرون "على أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لضمان العودة إلى التهدئة ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لضمان "العودة إلى تهدئة ووقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة.

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جاء ذلك خلال مباحثات أمير قطر وماكرون في الدوحة، أكد خلالها الأول على "ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية"؛ حسب بيان للديوان الأميري.

وقال البيان إن الطرفين تبادلا الآراء "حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح أن أمير قطر أكد لماكرون "على أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لضمان العودة إلى التهدئة ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

وفي وقت سابق السبت، وصل ماكرون إلى الدوحة في زيارة غير محددة المدة قادما من دبي الإماراتية، حيث شارك في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ"، سعيا لاستئناف الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وانتهت عند السابعة من صباح الجمعة هدنة مؤقتة بين "حماس" وإسرائيل أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية والآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.