هجوم جديد بطائرة مسيرة على قاعدة "عين الأسد" بالعراق

ذكر بيان منسوب لفصائل المقاومة العراقية، أنها استهدفت بطائرة مسيرة قاعدة "عين الأسد" التي تتموضع فيها قوات أميركية بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

تعرضت قاعدة "عين الأسد"، التي تضم قوات أميركية وعراقية وتقع في محافظة الأنبار، لهجوم جديد بطائرة مسيرة في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

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وأفادت المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم فصائل مسلحة صباح يوم الأربعاء، أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية في محافظة الأنبار غربي البلاد، وذلك ردا على الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكر بيان منسوب لتلك الفصائل، أنها استهدفت بطائرة مسيّرة قاعدة "عين الأسد" التي تتموضع فيها قوات أميركية بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

وهذه هو الهجوم الثاني بغضون الـ 48 ساعة الأخيرة التي تتعرض له القاعدة العسكرية التي تضم قوات أميركية، حيث أتت هذه الهجمات ردا على الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تعرضت منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى الآن إلى 69 هجوما في العراق وسورية، أسفرت عن عشرات الإصابات في صفوف القوات.