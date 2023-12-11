استجابة واسعة في الأردن ولبنان وتونس لدعوات الإضراب من أجل غزة

الأردن ولبنان وتونس وغيرها من الدول العربية تشهد تفاعلا واستجابة واسعة للدعوات العالمية للإضراب دعما لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهرين.

شهدت الدعوة لإضراب عالمي، اليوم الإثنين، للضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشاركة وتفاعلا واسعا لدى العديد من القطاعات الخاصة في الأردن ولبنان كما شارك المعلمون في تونس بالإضراب دعما لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهرين.

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ورصد شهود عيان استجابة واضحة مع الإضراب في العاصمة عمّان، ومحافظة إربد، حيث أغلقت أعداد كبيرة من المحال التجارية أبوابها، وعلقت لافتات تشير إلى إضرابها من أجل قطاع غزة.

وأظهر التراجع الملحوظ في حركة السير وأعداد الطلبة المتوجهين إلى المدارس، مستوى التجاوب مع الإضراب، فيما تصدر وسم #الإضراب_الشامل قائمة الوسوم الأكثر تداولا على منصة "إكس" في الأردن.

تفاعل واسع في الأردن مع الإضراب لوقف الحرب على غزة#StrikeForGazaFor pic.twitter.com/RVbKXJnQGu — موقع عرب 48 (@arab48website) December 11, 2023

وتأتي الدعوة لتنفيذ إضراب عالمي شامل، اليوم، تلبية لمطالب واسعة النطاق، أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "#إضراب_من_أجل_غزة و #StrikeForGaza، للتضامن مع قطاع غزة، والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية عليها.

وجاء ذلك بعد أيام من فشل مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، بينما أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

لبنان يشارك بالإضراب الشامل دعما لغزة

كما التزم لبنان بدعوات الإضراب الشامل العالمية دعما لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهرين.

وتوقفت الحركة بشكل كامل في شوارع العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى، تنفيذا للإضراب الشامل، تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني، والقرى الجنوبية اللبنانية.

وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمصارف والإدارات العامة وعدد من الإدارات الخاصة، التزاما بقرار الحكومة الداعي للإضراب الشامل.

وأمس الأحد، أعلن مجلس الوزراء اللبناني إغلاق كافة الإدارات والمؤسسات في البلاد، اليوم الإثنين "تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني، والقرى الجنوبية اللبنانية، وتجاوبا مع الدعوة العالمية من أجل غزة".

كما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم، إغلاق دوائرها اليوم في لبنان والبعثات اللبنانية في الخارج، التزاما بمذكرة مجلس الوزراء.

ودعت في بيان، العالم بأسره الى "وقفة ضمير بوجه جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الصامد تحت الحصار والاحتلال الاسرائيلي في غزه والضفة الغربي، ولما تشهده المناطق الحدودية الجنوبية اللبنانية من اعتداءات يومية على يد الجيش الاسرائيلي، وذهب ضحيتها شهداء وجرحى من بينهم عسكريون، وصحافيون، ومسعفون ونساء وأطفال".

تونس: معلمون يشاركون بإضراب عام تضامنا مع غزة

وفي تونس، نفذ آلاف المعلمين، اليوم، إضرابا لمدة ساعتين في كافة المدارس، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، واستجابة للدعوة العالمية للإضراب العام.

وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة المعلمين) نبيل الهواشي: "نفذنا اليوم (الإثنين) إضرابا عاما لساعتين، ضمن قرار الإضراب العالمي للتضامن مع غزة".

وأضاف الهواشي "الإضراب دعت له المنظمات والجمعيات غير الحكومية للتضامن مع غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار، ثم البحث عن حل سياسي يمكن الفلسطينيين من الحصول على دولة خاصة بهم".

وتابع "نحن نضغط بهذا الإضراب على صناع القرار العالمي ليراجعوا دعمهم اللا مشروط للكيان الصهيوني الذي يمارس أفعالا سيئة لا يقبلها القانون الإنساني، ولا الأعراف الدولية والإنسانية".

وفي السياق، دعت نقابتا الاتحاد العام التونسي للطلبة، والاتحاد العام لطلبة تونس، للمشاركة في الإضراب العالمي من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وتظاهر عشرات الطلبة المنضوين تحت الاتحاد العام لطلبة تونس، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تضامنا مع غزة.