"أوقفوا محرقة غزة": وقفة تضامن قرب سفارة واشنطن في عمّان

رفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات مختلفة منها "أكبر خطر على كوكب الأرض هو حكومة الولايات المتّحدة"، و"أوقفوا هولوكوست غزّة" و"أمريكا رأس العدوان"، وعبارات أخرى...

من المظاهرة بالقرب من السفارة الأميركيّة في عمّان (تويتر)

نظّمت اليوم الجمعة وقفة تضامنيّة شارك فيها الآلاف في العاصمة الأردنيّة عمّان، بالقرب من مقرّ سفارة الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وجاءت الوقفة بعنوان "أوقفوا محرقة غزّة"، ونظّمت بالتزامن مع حلول الجمعة العاشرة منذ اندلاع العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة.

وانتظمت الوقفة أمام "مسجد عبّاد الرحمن" بمنطقة الصويفيّة (غرب العاصمة) على بعد نحو 2 كيلو مترًا من مقرّ سفارة الولايات المتّحدة لدى المملكة.

وأشار إلى أنّ الفعّاليّة أقيمت تلبية لدعوة من الحركة الإسلاميّة وقوى نقابيّة وحزبيّة أخرى.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات مختلفة منها "أكبر خطر على كوكب الأرض هو حكومة الولايات المتّحدة"، و"أوقفوا هولوكوست غزّة" و"أمريكا رأس العدوان"، وعبارات أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة خلّفت حتّى الآن 18 ألفًا و787 شهيدًا، و50 ألفًا و897 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتيّة و"كارثة إنسانيّة غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينيّة وأمميّة.