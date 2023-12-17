الجيش اللبناني ينقذ مهاجرين من لبنان غرق قاربهم قبالة السواحل الشمالية

القوات البحرية في الجيش اللبناني "تمكّنت من إنقاذ 51 شخصا كانوا على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 سوريّا، والجيش عمل على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني".

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، إنقاذ أكثر من خمسين شخصا، غالبيتهم من السوريين، إثر غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل الشمالي للبنان.

وأفاد الجيش في بيان عن توافر معلومات بشأن "تعرّض مركب للغرق مقابل شاطىء طرابلس (شمال) أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية".

وأضاف البيان أنّ دورية من القوات البحرية في الجيش "تمكّنت من إنقاذ 51 شخصا كانوا على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 سوريّا"، موضحا أنّ "الجيش عمل على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني".

ويسعى المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون الذين يغادرون لبنان بالقوارب، إلى الحصول على حياة أفضل في أوروبا، وغالبا ما يتوجّهون إلى جزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط، على بعد أقل من 200 كيلومتر.

ويستضيف لبنان حوالي مليوني سوري، وفقا للسلطات، في حين تمّ تسجيل حوالي 800 ألف لدى الأمم المتحدة، في ما يعدّ أعلى عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان.

وانهار الاقتصاد اللبناني في خريف العام 2019، ممّا أدّى إلى تحويل البلاد إلى نقطة انطلاق للمهاجرين. وغالبا ما تعلن السلطات أنّها أحبطت عمليات تهريب من طريق البحر، أو ألقت القبض على مهرّبين ومهاجرين محتملين.

كذلك، يقوم مواطنون لبنانيون بالرحلة الخطرة نحو أوروبا إلى جانب السوريين الفارّين من الحرب والمشاكل الاقتصادية في بلادهم، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وفي الأول من كانون الأول/ ديسمبر، أعلن الجيش اللبناني أنّه أحبط عملية تهريب 110 أشخاص، معظمهم من سورية، كانوا يحاولون مغادرة البلاد من طريق البحر.