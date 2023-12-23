مصرع 4 أطفال سوريين بانهيار تربة في لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "أمطارا غزيرة انهمرت ليل أمس (الجمعة)، وتسببت بانجراف التربة في بلدة حميص بقضاء زغرتا، وسقوطها على سطح غرفة مصنوع من الصفيح عند سفح جبل".

لقي 4 أطفال سوريين مصرعهم، صباح السبت، إثر انهيار تربة في منطقة زغرتا بشمال لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "أمطارا غزيرة انهمرت ليل أمس (الجمعة)، وتسببت بانجراف التربة في بلدة حميص بقضاء زغرتا، وسقوطها على سطح غرفة مصنوع من الصفيح عند سفح جبل".

واشارت الوكالة إلى أن "الحادث أدى إلى انهيار الغرفة التي كانت تقطنها عائلة من النازحين السوريين، ما أدى إلى مصرع 4 أطفال"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ومنذ مساء الخميس الماضي، يشهد لبنان منخفضا جويا أدى إلى تدني درجات الحرارة، وتساقط أمطار غزيرة ورياح شديدة بسرعة 90 كيلومترا في الساعة.

ويعيش في لبنان نحو مليوني لاجئ سوري بحسب تقديرات رسمية، يعاني معظمهم أوضاعًا معيشية صعبة، فيما حوالي 800 ألف منهم فقط مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.