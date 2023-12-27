3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على بنت جبيل في جنوب لبنان

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا من آل بزي في حي الدورة ودمرته، وهرعت إلى المكان فرق الإسعاف وشرعت بالبحث تحت الركام طوال ساعات الليل حتى تمكنت من انتشال جثامين

استشهد شاب وشقيقه وزوجة أحدهما في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الدورة وسط مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، فجر اليوم؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية للإعلام؛ فيما أعلن "حزب الله" أن أحد الشهيدين من مقاتليه.

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وفي التفاصيل، فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا من آل بزي في حي الدورة ودمرته، وهرعت إلى المكان فرق الإسعاف وشرعت بالبحث تحت الركام طوال ساعات الليل حتى تمكنت من انتشال جثامين الشاب علي بزي وشقيقه إبراهيم بزي وزوجة الأخير شروق حمود.

وكان الشهيد إبراهيم بزي قد حضر إلى لبنان منذ أيام من أستراليا حيث يقيم منذ أعوام.

ويأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي والذي يستهدف بلدات ومواقع مختلفة قريبة من الحدود.

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