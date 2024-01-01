قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان.. صافرات إنذار في الجليل الغربي والأعلى

يتواصل بشكل يومي تبادل إطلاق النار والقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على مواقع عسكرية على الحدود ومحيط بلدات ومناطق في جنوب لبنان.

واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات وقصف على أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان بينها طيرحرفا والجبين والضهيرة.

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وأوردت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن طيران الاستطلاع حلق طيلة الليل وصباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى الساحل البحري وفوق مدينة صور.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة صعودا حتى بلدات رامية والقوزح ودبل وعين ابل وعيتا الشعب.

يأتي ذلك فيما يتواصل بشكل يومي تبادل إطلاق النار والقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على مواقع عسكرية على الحدود ومحيط بلدات ومناطق في جنوب لبنان.

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