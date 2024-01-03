نيران إسرائيلية على أطراف بلدات في جنوب لبنان.. ترقب لخطاب نصر الله اليوم

تتأهب إسرائيل من رد "حزب الله" على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، و6 آخرين بينهم قياديان في كتائب القسام في قصف إسرائيلي استهدف مكتبا لـ"حماس" في المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.

أطلق الجيش الإسرائيلي النيران من أسلحته الرشاشة الثقيلة من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، باتجاه أطراف بلدة البستان وعيتا الشعب صباح اليوم الأربعاء، وذلك في وقت تشهد الحدود مع لبنان تأهبا إسرائيليا عقب اغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري في جنوب بيروت مساء أمس.

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وساد الهدوء المشوب بالحذر ليلا في قرى القطاعين الغربي والأوسط، فيما حلق الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي بكثافة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري على علو منخفض استمر حتى صباح اليوم، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

وتتأهب إسرائيل من رد "حزب الله" على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، و6 آخرين بينهم قياديان في كتائب القسام في قصف إسرائيلي استهدف مكتبا لـ"حماس" في المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.

ومن المزمع أن يلقي أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، خطابا عند الساعة السادسة من مساء اليوم.

وقال "حزب الله" عقب اغتيال العاروري، إن "هذه الجريمة لن تمر أبدا من دون رد وعقاب، وإن مقاومتنا على عهدها ثابتة أبية وفية لمبادئها والتزاماتها التي قطعتها على نفسها، يدها على الزناد ومقاوموها في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد، وإن هذا اليوم المشهود له ما بعده من أيام".

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