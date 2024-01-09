الملك عبد الله يجتمع مع السيسي وعبّاس الأربعاء في العقبة

تأتي "القمة ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع".

يبحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، في العقبة جنوب الأردن، الحرب على غزة، والتطورات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد الديوان الملكي في بيان، الثلاثاء.

وبحسب البيان، يعقد عاهل الأردن مع السيسي وعباس في العقبة، الأربعاء، "قمة ثلاثية (...) لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية".

وأضاف البيان أن "القمة تأتي ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع".

ويأتي اجتماع العقبة في وقت يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، المنطقة سعيا لمنع توسع الحرب على غزة.

وحضّ بلينكن الذي أجرى مباحثات مع المسؤولين الإسرائيلين الثلاثاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على تفادي إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في غزة.

وسيلتقي بلينكن، الذي سبق أن التقى قبل أيام العاهل الأردني في عمان، الرئيس الفلسطيني الأربعاء.

وتتصاعد المخاوف من انفجار الوضع في الشرق الأوسط على وقع التوتر على الحدود اللبنانية، والضربات الإسرائيلية في لبنان وسورية، والهجمات المتزايدة على القوات الأميركية في العراق وسورية، وهجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على سفن في البحر الأحمر.

وارتفعت الثلاثاء حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 23210 شهداء منذ بدء الحرب، غالبيتهم من النساء والأطفال.