الصفدي خلال لقائه نظيره التركي: نبلور موقفا دوليا لوقف الحرب على غزة

أشار الصفدي إلى أن "استمرار العدوان الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى أتون مزيد من الحرب والصراعات".

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس العمل مع تركيا على بلورة "موقف دولي" ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى أن العدوان على القطاع يدفع بالضفة الغربية "نحو الانفجار".

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جاء ذلك خلال تصريح له في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الصفدي "هناك وحدة في الموقف الأردني التركي في وقف العدوان على غزة، وإسرائيل ترفض الانخراط في أي جهد لوقفه".

وتابع "العدوان على غزة يدفع المنطقة للمزيد من الصراعات، وإجراءات الاحتلال (إسرائيل) تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار".

وأضاف "توافق تام مع تركيا على الأولويات، ونريد سلاما، ونعمل على بلورة موقف دولي يوقف العدوان على غزة".

وأشار الصفدي إلى أن "استمرار العدوان الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى أتون مزيد من الحرب والصراعات".

وأوضح أن "التوتر بدأ يتفاقم في المنطقة على عدة جبهات، وهذا كله وليد عملية التأزيم المستمرة التي يوجدها الموقف الإسرائيلي الرافض في الانخراط إلى أي جهد حقيقي لوقف العدوان على غزة، وأي جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين الإسرائيليين".

وكان فيدان قد وصل الأردن ليل الأربعاء، في أول زيارة رسمية للمملكة منذ توليه مهام منصبه في حزيران/ يونيو 2023، وسيلتقي خلالها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.