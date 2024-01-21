قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات جنوبي لبنان

يواصل طيران الاستطلاع الإسرائيلي التحليق على علو منخفض في سماء قضاءي صور وبنت جبيل في جنوب لبنان، وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات مدفعية على عدة مواقع في جنوب لبنان منذ صباح الأحد...

يشن الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا، على مواقع في أطراف بلدات عيترون ومارون الراس ويارون والجبين وشحين في جنوب لبنان.

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "حتى صباح اليوم وطيلة الليل الفائت لم يغادر الطيران الاستطلاعي المعادي سماء قضاءي صور وبنت جبيل حيث يحلق على مستوى منخفض جدا ما يهدد الأجسام المتحركة البشرية والآلية. وطيلة الليل الفائت، أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق".

وكانت قد استهدفت غارة أطلقت من مسيّرة إسرائيلية مركبة في بلدة البازورية قضاء مدينة صور، يوم أمس السبت، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة ثالث، فيما قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان.

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