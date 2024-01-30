السعودية تتراجع عن خطتها لرفع مستوى الطاقة الإنتاجية للنفط

أعلنت شركة النفط الحكومية السعودية (أرامكو) أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة للحفاظ على طاقتها الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميا وعدم الاستمرار في زيادتها إلى 13 مليون برميل يوميا.

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، اليوم، الثلاثاء، أنها تلقّت توجيهات من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميًا والتخلي عن خطة لزيادتها.

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وقالت الشركة، في بيانها، إن التوجيهات التي تلقتها من وزارة الطاقة تنص على "عدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا".

وأضافت أنها ستعمل "على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في آذار/ مارس".

وتملك السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، 90% من أسهم أرامكو، درة تاج الاقتصاد السعودي، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد، محمد بن سلمان.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حدّدت أرامكو هدفًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ولكن فقط للانبعاثات من عمليّاتها الخاصة، بدون احتساب الانبعاثات الناجمة عن استهلاك منتجاتها. وترافق ذلك مع إعلانها أنّها تخطّط لزيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليونًا بحلول عام 2027.

ومن غير المتوقع أن يكون لإعلان أرامكو، الثلاثاء، تأثير سواء على الإنتاج أو على الصادرات.

وبعد سلسلة من تخفيضات إمدادات النفط بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، بلغ الإنتاج اليومي السعودي حوالى تسعة ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية المعلنة والبالغة 12 مليون برميل يوميًا.