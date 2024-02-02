بن فرحان وبلينكن يبحثان التطورات في غزة

بحث الجانبان "التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، "التطورات في قطاع غزة ومحيطها"، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الجمعة.

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وذكر بيان الخارجية السعودية، أن "وزير الخارجية السعودي تلقى من نظيره الأميركي، اتصالا جرى خلاله مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما بحث الجانبان "التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما خلفته من كوارث إنسانية وصحية، تشهد المنطقة توترات متصاعدة وضربات متبادلة.

الضربة الأقوى التي تلقتها واشنطن كانت قبل أيام عند الحدود السورية الأردنية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان الأحد، مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سورية، محملة "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم.

و"تضامنا مع غزة"، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ورد عليه تحالف تقوده واشنطن بهجمات على مواقع حوثية في اليمن.

كما تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية على وقع الحرب بغزة، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.