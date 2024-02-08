استئناف المحادثات بين العراق وواشنطن الأحد بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي

اللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزم به الطرفان، خلال حوار التعاون الأمني ​​المشترك بين الولايات المتحدة والعراق، الذي عقد بواشنطن في 7-8 آب/ أغسطس 2023، وفق وزارة الدفاع الأميركية.

تستأنف اللجنة العسكرية العليا العراقية – الأميركية عملها الأحد لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي؛ حسبما قال متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، مساء الخميس.

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وجاء في بيان له، أن "اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة، تستأنف أعمالها الأحد المقبل (11 شباط/ فبراير الجاري) لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق"، دون تفاصيل أكثر.

وفي 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأميركية ـ العراقية العليا المشكلة بين البلدين، ستبدأ بحث مستقبل الوجود العسكري الأميركي هناك.

واللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزم به الطرفان، خلال حوار التعاون الأمني ​​المشترك بين الولايات المتحدة والعراق، الذي عقد بواشنطن في 7-8 آب/ أغسطس 2023، وفق وزارة الدفاع الأميركية.

ومؤخرا، تصاعدات مطالبات في العراق بإنهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب القوات الأميركية من البلاد، إثر ضربات متبادلة بين هذه القوات وجماعات عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، على خلفية حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة والتي ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى في تاريخها، تشهد المنطقة توترات متصاعدة وضربات متبادلة بين إسرائيل وحليفتيها الرئيسيين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة، وجماعات متمثلة في "حزب الله" اللبناني، وجماعة الحوثي اليمنية، وكتائب "حزب الله" في العراق.