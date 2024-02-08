الملك عبد الله يبدأ جولة لعدة دول ويلتقي بايدن الأسبوع القادم

لفت البيان إلى أن الملك عبد الله "سيلتقي بواشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو".

بدأ الملك الأردني، عبد الله الثاني، اليوم الخميس جولة تشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وألمانيا بهدف "حشد الدعم الدولي" لوقف إطلاق النار في غزة؛ حسبما أعلن الديوان الملكي.

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وجاء في البيان، أن "الملك عبد الله الثاني غادر أرض الوطن اليوم الخميس في جولة تشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وألمانيا"؛ دون أن يعلن مدة لها.

وأضاف أن "الجولة تهدف لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ولفت البيان إلى أن الملك عبد الله "سيلتقي بواشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو".

وفي باريس "سيجتمع الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين"، وفق البيان ذاته.

وأعلن البيت الأبيض، أن بايدن سيستقبل الملك عبد الله يوم الإثنين المقبل للبحث في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، في بيان إن المسؤولين "سيبحثان في الوضع الراهن في غزة وفي الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دائم للأزمة، وفي فكرة سلام دائم يمر بحل إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".