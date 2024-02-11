الأردن والعراق يوقّعان اتفاقيّة ربط كهربائيّ

الاتفاقية تأتي في إطار تطلع الجانبين الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط الكهربائي المشترك، والذي سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة في الجانبين، بحسب بيان صدر عن عمّان.

وقّع الأردن والعراق في العاصمة عمان، اليوم الأحد، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية، بقدرة 40 ميغاواط في المرحلة الأولى.

ووقع الوثيقة عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى،رياض عريبي مكلف.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن الرواشدة قوله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تطلع الجانبين الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط الكهربائي المشترك، والذي سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة في الجانبين.

وذكر أن الاتفاقية تأتي كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.

وأضاف: "الآن استكملنا جميع الاجراءات الفنية للمرحلة الأولى بقدرة 40 ميغاواط، فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع أن تتم خلال الربع الثالث من 2024".

وبعد اكتمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 - 200 ميغاواط، "ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدر التزويد إلى 500 ميغاواط"، وفق المسؤول الأردني.

يذكر أن الجانبين، وقعا مذكرة تفاهم في كانون الأول/ ديسمبر 2018، للتعاون في مجال الكهرباء وإنشاء شبكة ربط كهربائية بين البلدين.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقع البلدان عقد بيع الكهرباء، من خلال إنشاء خط نقل هوائي كمرحلة أولى يربط محطة تحويل الريشة في الجانب الأردني، ومحطة تحويل القائم في الجانب العراقي بطول 6 كلم شرق الأراضي الأردنية و330 كلم غرب الأراضي العراقية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، حجر أساس لمشروع ربط كهربائي بين البلدين.

ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة مع الاستهلاك الفعلي، البالغ أزيد من 23 ألف ميغاواط، مقارنة مع إنتاج بلغ سابقا 19 ألف ميغاواط.