مقتل طيارين في تحطم طائرة تدريب عسكرية بشمال الأردن

"نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبد الله الخضير بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية" في عمّان.

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، مقتل اثنين من طياري سلاح الجو الملكي جراء تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريب في شمال البلاد.

ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، تأكيده تحطم "إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية صباح الأحد في قاعدة الملك حسين الجوية (في محافظة) المفرق" بشمال البلاد.

وقال المصدر: "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبد الله الخضير بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية" في عمّان.

وكانت طائرة من الطراز نفسه قد تحطمت خلال مهمة تدريبية في الرمثا بمحافظة إربد شمال المملكة في الخامس من حزيران/ يونيو 2022، ما أدى أيضا في حينه إلى مقتل طيارين اثنين.

ويعود آخر سقوط لطائرة عسكرية أردنية إلى 19 حزيران/ يونيو 2023، عندما تحطمت مروحية من طراز "كوبرا" أثناء مهمة تدريبية، ما أدى إلى إصابة طيّارَيها في منطقة البقعة غرب عمان.