قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

كانت قرى القطاعين الغربي والأوسط قد عاشت ليلا حذرا ومتوترا بعد موجة من القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف.

غارة إسرائيلية على أطراف بلدة في جنوب لبنان

تجدد صباح اليوم، الإثنين، القصف الإسرائيلي على بلدات ومناطق مختلفة في جنوب لبنان؛ وذلك في وقت يتواصل القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" تجاه مواقع حدودية وأخرى بالقرب منها.

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وأطلق الاحتلال طوال الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة غير اعتيادية، كما سجل تحليق للطيران الحربي صباحا فوق هذه المناطق؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية.

وكانت قرى القطاعين الغربي والأوسط قد عاشت ليلا حذرا ومتوترا بعد موجة من القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف.

وفي السياق، أعلن "حزب الله" تنفيذ 1013 عملية ضد مواقع إسرائيلية وتجمعات للجيش الإسرائيلي خلال 127 يوما منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية 11 شباط/ فبراير الجاري.

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