المغرب.. إجراءات عاجلة لمساعدة المتضررين من البرد بمناطق الزلزال

قررت السلطات في المغرب اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المتضررين من البرد بمناطق الزلزال تشمل توفير 10 آلاف طن من الحطب وإنشاء 8 مستودعات وتوزيع 5800 موقد للتدفئة.

أعلن المغرب عن إجراءات عاجلة لمساعدة سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز على مواجهة موجة البرد، التي تضرب تلك المناطق.

أفاد بذلك المدير العام للوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية)، عبد الرحيم هومي، مساء أمس الخميس.

وقال هومي، إن الحكومة أطلقت برنامجًا عاجلًا لدعم المتضررين من الزلزال، ومساعدتهم على مواجهة صعوبات فصل الشتاء.

وأوضح أن البرنامج يشتمل على توفير 10 آلاف طن من الحطب، وإنشاء 8 مستودعات لتوزيع حطب التدفئة، وتوزيع 5800 من مواقد التدفئة، بميزانية تبلغ 14 مليون درهم (1.4 مليون دولار).

كما أعلن هومي، عن إطلاق برنامج ثاني لتأهيل الغابات وتهيئة الأحواض المائية في المناطق المتضررة من الزلزال، بميزانية 2.7 مليار درهم (268 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 و2028.

وأوضح أن البرنامج سيشمل 2.4 مليون هكتار من الأحواض المائية.

وفي 8 أيلول/ سبتمبر2023، ضرب زلزال مركزه إقليم الحوز، بقوة 7 درجات عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، مخلفا 2960 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.