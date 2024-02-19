قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان (أ ب)

يتواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على بلدات ومناطق الجنوب اللبناني، وذلك مع استمرار تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وأفادت الوكالة اللبنانية صباح اليوم، بأن قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلا حذرا ومتوترا تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي وصولا حتى مشارف مدينة صور.

ومشطت قوات الاحتلال بنيران رشاشاتها الثقيلة المنطقة المتاخمة لبلدة رامية فجر اليوم؛ فيما يعيش سكان القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق معاناة في ظل تعمد الاحتلال استهداف المدنيين والبنى التحتية؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية.

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