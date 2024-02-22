الاحتلال يغير على جنوب لبنان وحزب الله يستهدف مواقع بينها "مقرّ ‏قيادة" في كريات شمونة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواقع وأطراف بلدات في جنوبي لبنان، في حين استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية، وكذلك قصَف "تموضعات وتجمعات" للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

تجدَّد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال إسرائيل.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواقع وأطراف بلدات في جنوبي لبنان، في حين استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية، وكذلك قصَف "تموضعات وتجمعات" للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وقال حزب الله، إنه استهدف "مقرّ ‏قيادة في كريات شمونة"، وتموضعا للجنود الإسرائيليين في "كفار يوفال"؛ "بالأسلحة المناسبة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لحزب الله، والردّ على مصدر إطلاق النار صوب كريات شمونة.

وقال في بيان إن طائراته "قصفت مبنى عسكريا لتنظيم حزب الله في منطقة مارون الراس، وبنى تحتية إرهابية للتنظيم في منطقتي كفركلا والخيام. كما أطلقت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي النار في منطقة الجبين"، مضيفا أنه "وفي الساعات الأخيرة، تم رصد عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقتي كريات شمونة و’كفار يوفال’، وهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار".

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