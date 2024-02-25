خلال لقائه الرئيس الفلسطينيّ بعمّان: الملك عبد الله يحذّر من توسّع الصراع إذا استمرت الحرب برمضان

حذّر عاهل الأردن من توسع "الصراع" حال استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر رمضان. وشدد على "ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء".

اجتمع الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث استعرض الأول، "آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والاتصالات الجارية مع الأطراف كافة لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى شمال القطاع، الذي يتعرض لمجاعة حقيقية".

وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

ومن الجانب الأردني، ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء أحمد حسني، ومدير مكتب الملك جعفر حسان، وعدد من مستشاري الملك عبد الله.

وجدد عباس التأكيد "على رفض تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، محذرا من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوما على مدينة رفح جنوب القطاع"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدّد على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال لفصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه".

وأكد الرئيس الفلسطينيّ على "ضرورة وقف الجرائم وعمليات التطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة".

خلال الاجتماع (Getty Images)

وتطرّق إلى "ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها من اعتداءات يومية، محذرا من نية الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا ضرورة التزام الجميع بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية والالتزام بالوصاية الهاشمية".

وأكد أن "تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة يأتي من خلال الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشاد "بجهود الأردن في السعي إلى وقف العدوان على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات الميدانية، ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، مؤكدا استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لدعم الموقف الفلسطيني الرسمي الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

الملك عبد الله يحذر من توسع الصراع برمضان

بدروه، حذّر عاهل الأردن من توسع "الصراع" حال استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وذكر بيان للديوان الملكي، أن الملك عبد الله، "حذر من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسع الصراع".

وشدد على "ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء".

وأشار البيان، إلى أن "الأردن سيواصل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأهل في القطاع".

كما حذر ملك الأردن من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يمارسه "المستوطنون المتطرفون" بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفق البيان ذاته.

وأعاد التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة "اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة".

وشدد العاهل الأردني على إدامة التنسيق العربي خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

ولم يحدد البيان الأردني، موعد وصول عباس إلى المملكة، أو مدة زيارته لها.