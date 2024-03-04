قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" تنفيذ 3 عمليات بعد انتصاف الليل وفجر اليوم بينها استهداف قوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى الأراضي اللبنانية، كما تبنى تنفيذ 6 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي أمس الأحد.

يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات ومناطق ومواقع مختلفة في جنوب لبنان، وفي المقابل يستهدف "حزب الله" مواقع وتجمعات عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب الحدود.

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وأفادت الوكالة اللبنانية صباح اليوم، بأن الطيران الإسرائيلي حلق طوال الليل وحتى صباح اليوم فوق منطقة الناقورة وشمع ومجدل زون وطيرحرفا، بالإضافة إلى تحليق الطيران الحربي الذي اخترق حاجز الصوت فوق القرى الحدودية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف ليلا على دفعتين، عددا من المنازل في بلدة عيتا الشعب، ما أسفر عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل وخصوصا شبكتي الكهرباء والمياه؛ وفقا للوكالة اللبنانية.

وأعلن "حزب الله" تنفيذ 3 عمليات بعد انتصاف الليل وفجر اليوم بينها استهداف قوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى الأراضي اللبنانية، كما تبنى تنفيذ 6 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي أمس الأحد.

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