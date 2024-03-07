السعودية تنقل 8% إضافيّة من أسهم شركة "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامّة

ذكر بن سلمان أن "عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني".

أعلن وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إتمام نقل حصة إضافية بنسبة 8 في المئة من أسهم شركة "أرامكو" من ملكية الدولة إلى محافظ شركات "مملوكة بالكامل" لصندوق الاستثمارات العامة.

وبذلك تصبح النسبة المملوكة للدولة في أرامكو 82,186 بالمئة، فيما ترتفع الحصة التي يسيطر عليها الصندوق في المجموعة النفطية إلى 16 بالمئة، بعد عمليتي نقل سابقتين بلغت كل واحدة منهما 4% من أسهم الشركة النفطية العملاقة.

وأعلن بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الذي يقود جهود تنويع الاقتصاد في البلاد، في خبر بثته وكالة الانباء الرسمية (واس) عن "إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة".

وأكّد أنه "بذلك تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82,186 % من إجمالي أسهم الشركة".

وأشار إلى أن "عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني".

وكان ولي العهد السعودي قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي نقل حصة تبلغ 4 بالمئة إضافية من أسهم "أرامكو" من ملكية الدولة تقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات.

جاء ذلك بعد أكثر من عام على نقل 4 بالمئة أخرى مباشرة للصندوق.

ففي شباط/ فبراير 2022، حصل صندوق الاستثمارات العامة على 4 بالمئة من أسهم شركة أرامكو قدّرت قيمتها في ذاك الوقت بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.

وقد أُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.