الحوثيّون يعلنون استهداف سفينة إسرائيليّة ومدمّرة أميركيّة في البحر الأحمر

ذكر سريع أن "القوات البحرية (التابعة للجماعة) نفذت عملية استهداف لسفينة pacific 01 الإسرائيلية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

("أ ب")

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الجمعة، استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بصواريخ ومسيّرات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وأوضح سريع أن "القوات البحرية (التابعة للجماعة) نفذت عملية استهداف لسفينة pacific 01 الإسرائيلية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأضاف أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليةَ استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأكد "توسيع نطاقِ العمليات ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح".

وأمس الخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، استهداف 73 سفينة وبارجة منذ بدء عمليات الجماعة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.