"يونيسف": بصيص أمل متبق لمنع "خسارة جماعيّة" للأطفال في السودان

ممثلة المنظمة الأممية مادلين أوبراين قالت إنه "بعد 11 شهرا من الحرب الوحشية هناك 14 مليون طفل بحاجة للمساعدات الإنسانية".

قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالسودان، مادلين أوبراين، إنه "لم يتبق سوى بصيص أمل لمنع خسارة جماعية لحياة الأطفال ومستقبلهم في السودان".

وأفادت أوبراين على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، بأنه "بعد 11 شهرا من الحرب الوحشية في السودان فإن 14 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية، و4 ملايين أصبحوا نازحين".

وذكرت المسؤولة الأممية أن الملايين في السودان يعانون من الجوع وسوء التغذية الحاد.

وشددت على الحاجة إلى وقف إطلاق النار ووصول مزيد من الموارد والمساعدات "دون عوائق الآن".

والجمعة، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسيل في بيان إن "الحرب الوحشية في السودان تدفع البلاد نحو المجاعة والخسائر الكارثية في الأرواح، وخاصة بين الأطفال".

وفي 6 آذار/ مارس الجاري حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن السودان قد يعاني "أكبر أزمة جوع" في العالم ما لم يتوقف القتال.

وفي 5 شباط/ فبراير كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" عن وفاة طفل كل ساعتين في معسكر "زمزم" للنازحين بولاية شمال دارفور غرب السودان، بسبب سوء التغذية.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 13 ألفا و900 قتيل، وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.