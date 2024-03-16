المغرب: هزة أرضية تضرب شمال البلاد

لم ترد معلومات حتى ساعة نشر الخبر عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية..

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات شمال المغرب، مساء الجمعة، وفق مسؤول محلي. ولم ترد معلومات حتى ساعة نشر الخبر عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وبحسب مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء (حكومي) ناصر جبور، "سجلت الهزة في الساعة 20:17 بتوقيت غرينتش، وبلغت قوتها 4.7 درجات"، وأوضح أن "مركز الهزة سجل قبالة سواحل مدينة الدريوش (وسط البحر)".

وشعر بالهزة سكان محافظات الدريوش والناظور والحسيمة (شمال)، والمناطق المجاورة لها، وفق جبور.

يذكر أنه في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن بالمغرب من ضمنها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفًا 2960 قتيلاً و6125 مصابًا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفق وزارة الداخلية.