قبل التوجه إلى مصر وإسرائيل: بلينكن يصل إلى السعودية لإجراء مباحثات بشأن غزة

هذه الزيارة السادسة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى مدينة جدة اليوم الأربعاء على أن يزور بعدها مصر وإسرائيل، وذلك لإجراء مزيد من المناقشات حيال الحرب على قطاع غزة، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

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ومن المرتقب أن يُجري بلينكن، القادم من العاصمة الفيليبينية مانيلا، محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي التقاه مرات عدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، قبل التوجه إلى مصر غدا الخميس، المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية.

وهذه الزيارة السادسة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويفترض على وزير الخارجية الأميركي الذي قال الثلاثاء إن "100% من سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، أن يواصل الجهود المبذولة للتوصل إلى "اتفاق لوقف إطلاق نار فوري يضمن إطلاق سراح ما تبقى من رهائن"، فضلا عن تكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتنسيق لمرحلة ما بعد الحرب.

وسيتناول بلينكن أيضا مسألة "المسار السياسي للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وبنية للسلام والأمن الدائمين في المنطقة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة في إطار جولته في المنطقة التي بدأها في السعودية.

ولم تكن إسرائيل في البداية على جدول أعمال بلينكن، لكن المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، أكد أن بلينكن سيتوجه إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول "المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن" و"الجهود لزيادة إيصال المساعدات إلى غزة".