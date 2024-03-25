"حزب الله" يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال وغارة على منزل في جنوب لبنان

يأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل تجاه مواقع وبلدات ومناطق عند الحدود منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

استهدفت غارة جوية إسرائيلية عند الساعة الخامسة من فجر اليوم، الإثنين، منزلا في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل (حي رأس الظهر) في جنوب لبنان؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية.

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وأعلن "حزب الله" فجر اليوم استهداف تجمع لجنود الاحتلال في "تلة الطيحات" بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

يأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل تجاه مواقع وبلدات ومناطق عند الحدود منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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