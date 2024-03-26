الملك عبد الله يؤكد خلال لقائه وفدا مقدسيًّا رفض الأردن لمخططات التهجير

قال الملك عبد الله إن "التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة أولوية قصوى في ظل الكارثة الإنسانية في القطاع"، داعيا إسرائيل إلى "إدخال المساعدات الكافية فورا ولجميع أنحاء غزة".

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، رفض بلاده أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، معتبرا أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة "أولوية قصوى".

جاء خلال لقائه ممثلي مجلسي أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكيّ الأردنيّ.

وحضر اللقاء مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك محمد عزام الخطيب التميمي، والبطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين.

("الأناضول")

كما حضر اللقاء البطريرك بيرباتيستا بتسابلا بطريرك اللاتين في القدس، وأستاذ وقفية الملك عبدالله الثاني في جامعة القدس والمسجد الأقصى المبارك مصطفى أبو صوي، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري.

وذكر البيان أن الملك عبد الله أكد أن "الأردن مستمر في دعم وتمكين الأشقاء الفلسطينيين في صمودهم على أرضهم وفي بيوتهم ومقدساتهم، ودفاعهم عن القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها".

كما جدد التأكيد على "رفض الأردن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين"، مشددا على "التصدي بكل قوة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بالضفة الغربية وخاصة في القدس ومقدساتها".

وأشار إلى ضرورة "وقف عنف المستوطنين، والتصعيد الذي سيدفع بالمنطقة نحو الهاوية".

("الأناضول")

وقال الملك عبد الله إن "التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة أولوية قصوى في ظل الكارثة الإنسانية في القطاع"، داعيا إسرائيل إلى "إدخال المساعدات الكافية فورا ولجميع أنحاء غزة".

والإثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا، أيدته 14 دولة من أصل 15، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".