7 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت "الجماعة الإسلامية"، الفصيل اللبناني الإسلامي المرتبط بحركة حماس، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت، فجر الأربعاء، مركزا إسعافيا في قرية الهبّارية في جنوب لبنان مما أسفر عن سقوط سبعة قتلى.

استشهد 7 أشخاص في غارة للطيران الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، على مركز للإسعاف في بلدة الهبارية في جنوبي لبنان، على ما أعلن الدفاع المدني اللبناني، وذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله عن مقتل 3 من عناصره في غارات في شمال شرق لبنان.

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وأعلنت "الجماعة الإسلامية"، الفصيل اللبناني الإسلامي المرتبط بحركة حماس، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت، فجر الأربعاء، مركزا إسعافيا في قرية الهبّارية في جنوب لبنان مما أسفر عن سقوط سبعة قتلى.

وقال مصدر في الجماعة الإسلامية لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إن "سبعة مسعفين" قتلوا في الغارة التي استهدفت مركزا إسعافيا في الهبارية تديره "جمعية الإسعاف اللبنانية" التابعة للجماعة.

وللعديد من الأحزاب والفصائل في لبنان جمعيات صحية وإسعاف تابعة لها.

وقالت "جمعية الإسعاف اللبنانية" التابعة للجماعة الإسلامية في بيان إن الغارة استهدفت مبنى في الهبارية يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يخضع لإشرافها.

وأوضحت أن جهاز الطوارئ والإغاثة يستخدم هذا المبنى مركزا إسعافيا.

وأضاف البيان "نعتبر أن هذا الاستهداف هو جريمة نكراء بكل المعايير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ونحمل الجهة المنفذة لهذه الجريمة النكراء كامل المسؤولية".

من جهته، قال مسؤول آخر في الجماعة الإسلامية طالبا بدوره عدم نشر اسمه إن أكثر من عشرة مسعفين كانوا في المركز الإسعافي لحظة استهدافه، مشيرا إلى أنه تمّ انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وسبق أن أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره، أمس الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية بالقرب من بلدتين في شمال شرق لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مهبطا للطائرات ومباني ضمن مجمع عسكري لحزب الله اللبناني بمنطقة زبود.

وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 10 هجمات على مواقع إسرائيلية، واستهدافه ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا، ردا على غارة إسرائيلية في البقاع.