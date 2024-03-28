الأمم المتحدة تندد بالهجمات "غير المقبولة" على العاملين الصحيين في جنوب لبنان

تواصل إسرائيل توسيع ضرباتها جنوب لبنان مستهدفة المسعفين وطواقم الإسعاف، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للتحذير من أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة و"غير المقبولة" على المرافق الصحية والعاملين الصحيين في الجنوب اللبناني.

الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف في بلدة الهبارية، أمس (Getty Images)

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها من جرّاء الهجمات المتكررة و"غير المقبولة" على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوبي لبنان، وذلك غداة استشهاد عشرة مسعفين في غارات إسرائيلية.

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وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، في بيان، "أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة"، مضيفًا "قُتل ما لا يقل عن 11 مدنيًا في يوم واحد، من بينهم عشرة مسعفين".

وتابع "أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية".

ومساء الأربعاء، نعى حزب الله أربعة من مقاتليه واثنين من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية التابعة له، فيما نعت حركة أمل اثنين من عناصرها بينهم مسعف في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية المرتبطة بها، استشهدوا في هجمات للاحتلال على بلدَتي الناقورة وطيرحرفا.

وأعلن حزب الله اللبناني، الخميس، قصف مدينتَي غورن وشلومي الإسرائيليتين "بالأسلحة الصاروخية والمدفعية" ردًا على "اعتداءات العدو الإسرائيلي المدنية خصوصًا مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها".

واستشهد سبعة مسعفين آخرين، ليل الثلاثاء الأربعاء، في غارة إسرائيلية على مركز إسعافي تابع للجماعة الإسلامية في بلدة الهبّارية في جنوب لبنان. وللعديد من الأحزاب والفصائل في لبنان جمعيات صحية وإسعافية تابعة لها.

وأشار ريزا إلى أن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي وهي غير مقبولة".

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع، غارات جوّية أكثر عمقًا داخل الأراضي اللبنانيّة تستهدف مواقع لحزب الله، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.

وشدد المسؤول الأممي على أن قواعد الحرب تشمل "حماية المدنيين بمن فيهم العاملين في مجال الرعاية الصحية"، كما شدّد على ضرورة "حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية".